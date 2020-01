Le robaron la batería de su camión y acusa que “la policía solo me prepoteó”

28 enero, 2020 Leido: 2492

Un camionero de nuestra ciudad se mostró decepcionado con el accionar policial tras sufrir el robo de la batería de su Chevrolet 14000 que estaba estacionado en Deán Funes y Dorrego: “solo me prepoteó”, se quejó.

Pedro Mino dijo a LU 24 que “se llamó a la Policía, vinieron a los 20 minutos y estuvieron otros 40 parados en una esquina con las luces apagadas haciendo no sé qué. Les dije de todo y me contestaron que si no estaba la denuncia hecha ellos no podían hacer nada”.

“Fue entre las 3 y las 4 de la mañana y ni siquiera llamaron apoyo para decir salgo a buscar por las avenidas o las calles a ver si los veo. Tampoco sacaron foto para comprobar si habían robado lo que les decía”, agregó.

“Hoy hice la denuncia pero anda a saber dónde está la batería. No puede ser que en el momento no hayan hecho nada. Cámaras hay pero son privadas y uno tiene que ir con un permiso por si se ve algo. Acá a la vuelta han prendido fuego un camión y un auto y saben perfectamente quiénes son pero no sé porque no pasa nada”, dijo indignado.

“Los patrulleros pasan para venir a molestar cuando vos está trabajando a la mañana, a la tarde, al mediodía, a la noche a cualquier hora pero cuando uno los precisa no están. La batería hace un mes que estaba puesta, hoy tenemos que ir a cargar y acá estamos”, se quejó.



“Vas a la Comisaría y están tomando mate o café en la confitería”

“No entiendo cómo no pueden actuar hasta que uno hace la denuncia, encima hay que ir a las 8 de la mañana cuando te la tienen que tomar las 24 hora del día. Si uno llama a un patrullero es porque hay una urgencia. Vos vas a la Comisaría y están tomando mate, pedís por el oficial a cargo y no está, das la vuelta y está tomando café en la confitería, yo lo he visto”, aseguró molesto.

“Quiero que se haga público porque no me quedó otra, lo lamento porque en la policía hay gente buena pero mi experiencia fue pésima: me vinieron a prepotear siendo que fui el damnificado. Pido que tomemos un poquito de conciencia”, finalizó.

