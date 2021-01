Le robaron la billetera y pide le devuelvan la documentación para poder trabajar

4 enero, 2021 Leido: 163

Lautaro Nahuel Pereyra denunció hoy el robo de su billetera, que contenía dinero en efectivo y documentación varia, del interior de su camioneta en avenida Almafuerte al 800.



“Hoy a la mañana fui a una zapatería y dejé la camioneta en marcha porque eran dos segundos que tenía que bajar y cuando salgo me encuentro con que estaba la puerta abierta. Me llevé la gran sorpresa de que me faltaba la billetera, los papeles del camión, porque soy transportista, y tenía mucho efectivo ya que debía hacer el psicofísico en Mar del Plata”, contó a LU 24.

“A primera hora fue, algo insólito”, agregó al tiempo que confirmó que radicó la denuncia correspondiente y dijo que al momento del hecho no había mucha gente circulando.

Quien pueda aportar información debe comunicarse al teléfono 2983 – 305311. “Por favor, más que nada pido la documentación porque la necesito, fundamentalmente DNI y licencia de conducir profesional, ya que los papeles del psicofísico es todo copia”.

“Nunca me había pasado, uno no se puede confiar mucho hoy en día acá en Tres Arroyos. Espero que se tenga mayor control en la ciudad”, concluyó.

