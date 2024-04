Le robaron la moto en el barrio Solidaridad

5 abril, 2024

María de los Ángeles Peralta, una vecina a la que le robaron la moto en la tarde de este jueves, habló con LU 24 y dijo “Me da mucha impotencia, fue a entre las siete y media de la tarde y las ocho en Solís 1200; le suelo poner el candado y como iba a estar un ratito no se lo puse, fui a buscar la campera de la nena que estaba sobre el asiento y la moto ya no estaba”.

“Yo no puedo volver a comprármela: es una Gilera Smash modelo 2012, para muchos no es nada pero para mí es todo ya que en ella nos movilizamos mi hija y yo”, afirmó y agregó: “hice la denuncia, presenté todo, y me dijeron que iban a ver una cámara particular que da para el lado de donde me llevaron la moto pero hasta ahora no me avisaron”.

Ante cualquier información, comunicarse al 2983-352251.

Volver