Le robaron la moto y supone que podrían ser los autores del hecho de ayer

26 abril, 2021 Leido: 4

Otro vecino de la ciudad sufrió el robo de su moto en un horario similar al que ocurrió este domingo, cuando a las 7.40 dos desconocidos siguieron a una joven e intentaron despojarla del rodado en el que circulaba. Fue hace dos meses, pero Alfredo, tal como se identificó, recordó que el modus operandi fue parecido y especuló con que podrían ser los mismos autores. “Esa mañana llegué a una propiedad en Rivadavia 312 en una moto con un desperfecto mecánico. La dejé con la llave puesta y en marcha, entré un segundo a buscar un trapo para limpiarme las manos y cuando volví a salir se la habían llevado. Era más o menos el mismo horario y fue el domingo 21 de febrero”, relató.

“No vi se había gente en la calle, estaba lloviznando, pero escuché la acelerada de la moto. Hice la denuncia, me llamaron de la DDI para declarar. Y después los chorritos empezaron a publicar las partes en el Facebook. De hecho yo me pude comunicar con el que creo que se la llevó. Las agarran entre dos o tres y en minutos no queda nada, van al desguace”, contó.

Volver