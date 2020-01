Le robaron notebook y cámara de fotos en Claromecó: pide que le avisen si alguien las ofrece a la venta

“Si alguien les ofrece una notebook HP usada o una cámara Sony, se las llevaron de casa, tengo fotos y recuerdos que no tenía en ningún otro lado. Por favor avísenme”, publicó en Facebook Delfi Martínez.

“Ah, y si lo conocen díganle que no sea hdp y que venga a ayudar a ordenar el desastre que dejó, que no me gusta limpiar y me tengo que ir a trabajar”, agregó en su posteo realizado el sábado por la mañana.

