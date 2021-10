Le robaron por homebanking 1.500.000 pesos del PROCREAR para levantar su casa

Hace alrededor de un mes y medio, le depositaron a Perla Merlo la suma de 1.500.000 pesos porque fue adjudicada con el PROCREAR. Pero a través de una estafa, le vaciaron la cuenta que, para ese fin, había abierto en el Banco Hipotecario dejándole apenas 200 pesos. “Del banco nos mandaron una tarjeta de débito para ser usada en la Red Link. El domingo la habilitamos en el Banco Provincia, hicimos las claves de homebanking y Token, porque necesitábamos hacer una transferencia a una escribana de Bahía Blanca. En el primer intento nos dio error, y mi pareja volvió a hacer el trámite de la clave al banco, tras lo cual pudimos hacer la transferencia. A la 1 de la mañana recibimos un mail del banco en el que nos decía que estábamos haciendo transferencias bancarias a un tal Alberto Romero por 200.000 pesos. Y cuando abrimos el homebanking queríamos tapar el teléfono con la mano para que no nos siguieran sacando la plata: había transferencias de distintos valores y para las 4 de la mañana ya nos habían robado 1.100.000 pesos”, contó Perla, presa de la desesperación. Desde el banco, por teléfono, les indicaban que lo único que podían hacer era bloquear la tarjeta, pero el saqueo se estaba realizando desde el homebanking.

“Nos pidieron que hiciéramos la denuncia y fuimos a Bahía Blanca, donde nos contuvieron y nos aseguraron que no éramos los únicos. Firmamos una declaración jurada con los movimientos que reconocíamos. El resto eran transferencias a distintos nombres pero también otras por Debin, una modalidad inmediata a la que evidentemente accedieron hackeando el homebanking. De hecho cuando a nosotros el ingreso nos daba error, nos decían que se había enviado la contraseña a otro número de teléfono. De hecho le bloquearon el teléfono a él también, y cuando llamó a Movistar le dijeron que se había registrado un cambio de chip”, relató.

En Bahía Blanca se les informó que la denuncia ya está presentada y aguardan la decisión del Banco. “Nos dicen que nunca les pasó que se robe tanta plata. Así que nos queda esperar. No sabemos si nos van a volver a dar ese dinero, y de hecho para el próximo desembolso del PROCREAR yo tengo que demostrar que con ese millón y medio que me robaron levanté mi casa”, admitió Perla.

