Una vecina tresarroyense, decidió hacer público un suceso que comenzó 3 meses le sustrajeron la bicicleta, y recientemente encontró por redes sociales alguien que la vendía. En dialogo con LU24, Verónica, la damnificada, explicó que está esperando que la policía busque la bicicleta en el domicilio de quien la publicó por las redes sociales a la venta, y se la lleven a su casa, pero aseguró que “la recupere sin ruedas, y sin canasto”.

Asimismo, detalló “la chica que la compro supuestamente era porque necesitaba una bici, pero era robada, cuando yo vi que la publico para venderla me di cuenta que era mi bici y fui enseguida a la comisaria e hice la denuncia”. Por otra parte, quien vendía la bicicleta por la red social, le explicó a la damnificada que “encontró una publicación que vendían una bici por 2 mil pesos” y además “es una persona que trabaja y todo, y que necesitaba partes de la bici”.

Indignada, Verónica aseguró “a mí en estos momentos me devuelven una bicicleta rota y a mí me la sacaron nueva” además dijo “yo creo que cuando vos compras algo y no publican foto, sabes que viene de un mal lugar”.

Para finalizar, manifestó “la chica dice que pago, pero le pago a alguien que la robó” y agregó “tengo que agradecer a la policía porque fueron los que más me apoyaron y me mantuvieron al tanto de todo”.

Ante este suceso, se recomienda no comprar artículos por redes sociales que podrían ser robados, por lo que sería conveniente investigar su procedencia, y efectuar la denuncia en el caso que corresponda.

