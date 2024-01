Le robaron su moto y cuando la quiso recuperar, la estafaron

29 enero, 2024

El pasado viernes, una enfermera del CIC Olimpo, sufrió el robo de su moto Corven Mirage 110 cc e increíblemente, cuando la quiso recuperar, la estafaron. En diálogo con LU 24, la trabajadora de salud, Camila Suárez, habló sobre esto.

“El viernes a la noche, llegué a mi casa de hacer unas cosas con la moto y la dejé como siempre en la entrada, que tiene rejas. Al otro día, cuando me levanté para ir a trabajar, vi que la moto no estaba. Hace 7 meses habíamos sufrido otro robo, en mi casa y me abrieron las rejas de la ventana. Esto es en Quintana al 1400, en diagonal a lo que es el Bingo”, dijo.

Y agregó: “esto fue a la madrugada, cuando todos dormíamos. Ni siquiera la pusieron en marcha, se la llevaron caminando. Nos costó encontrar una cámara, yo vivo a la vuelta de la Plaza San Martín y no hay ninguna. Pudimos dar con una de un vecino en la que se ve muy clarito cómo se la llevan.”

Como si esto fuera poco, al querer recuperarla, sufrió una estafa y sobre esto, detalló: “hice la denuncia y luego publiqué el robo en las redes sociales, que creo fue un error porque puse el número de teléfono. Luego de eso me llamaron diciendo que tenían la moto, que les tenía que transferir plata y en la desesperación de recuperarla me sacaron $30.000”

Volver