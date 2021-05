Le robaron una desmalezadora a un trabajador: “me cortaron las manos” expresó

14 mayo, 2021 Leido: 590

En horas de la mañana, robaron sus equipos para llevar a cabo parquizaciones, a Omar Blanco, mientras se encontraba cortando el pasto para una clienta en Hipólito Irigoyen al 1200.

“Estaba trabajando en Hipólito Irigoyen al 1200 y me robaron una moto guadaña, lo único que tengo para laburar, y me cortaron las manos” manifestó indignado Omar, quien explicó que “hace un año que estoy con este trabajo, me compre la maquina a fuerza de pulmón, y hoy fui hacerle el trabajo a una clienta y me robaron la máquina, con todas las herramientas”.

En ese sentido, comentó que si bien hizo la denuncia, no vio nada “porque estaba con otra máquina cortando pasto, y a la moto guadaña la había dejado arriba de mi carro” y especificó que la desmalezadora es marca Green Cut, color roja y negra, por lo que solicita que no la compren si la ofrecen en redes sociales. “Hoy esa máquina valdrá 20 mil pesos, y para mi es mucha plata, porque salgo a ganarme el mango todos los días” concluyó con pena el trabajador.

