Le robaron una moto y cuestiona el accionar policial: “me siento defraudada”

8 noviembre, 2021

Muy conmovida, Sol Schamberger contó hoy a LU 24 que desconocidos le robaron ayer, alrededor de las 6.30, una moto que había adquirido hace no más de 4 días y con mucho sacrificio, para llevar a sus hijas al colegio. Y cuando llamó a la Comisaría, una vez que detectó el robo, le dijeron que no podían hacer nada hasta que no se comunicara con el 911. Y así perdió un tiempo valioso que quizá la hubiera ayudado a recuperarla.

“Lo que yo buscaba era que los pudieran enganchar con las cámaras, les insistí, pero recién aparecieron un rato después. Yo vivo en el segundo piso de los Monoblocks y escuché cuando rompían la traba de la moto. Me puse un pantalón y bajé corriendo, porque la guardaba debajo de la escalera, pero ya se la habían llevado. Salí corriendo para Constituyentes y nada. Cuando apareció la policía, un rato después, me dijeron que les avise si la publicaba en las redes y me daban datos. Pero cuando efectivamente hice eso, me fui hasta la Comisaría e hice la denuncia, cada dato que les daba, llamaba a la DDI y todo, y me decían que no podían hacer nada si no hacía una ampliación de denuncia o no decía quién me lo había dado. Pero aun teniendo datos certeros, y sabiendo a quién se la vendió, en 6000 pesos, no hicieron nada”, aseguró la mujer, que identificó tanto al presunto ladrón como al comprador.

“Después de tanto insistir, alrededor de la 1 de hoy me llamaron de la DDI y me corroboraron que mis datos eran ciertos. Pero me dijeron que si no ampliaba la denuncia ellos no podían hacer nada. Creo que quieren que los vaya a buscar yo a los chorros. Incluso les dije que iba a venir a la radio y me dijeron que no lo haga”, sostuvo la damnificada.

La moto es una Zanella ZB 110 cc, con un asiento de Gilera, pero ella sabe que ya la modificaron sacándole las cachas y sustituyéndole el guardabarros. Y es una herramienta de trabajo para Sol, que realiza tareas domésticas y pensaba usarla además como delivery. La compró el martes pasado, en forma particular, y necesita recuperarla.

