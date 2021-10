Le rompieron el frente de la casa a piedrazos y en Comisaría no le tomaron la denuncia

Un jubilado despertó a medianoche con los ruidos que provocaron los piedrazos arrojados contra el frente de su vivienda ubicada en el Barrio Los Aromos, sobre calle San Luis. Rafael Brizuela contó a través de nuestra emisora que, “anoche, cerca de las 23:30 más o menos, estaba acostado y de pronto siento ladrillazos tremendos en el techo que me agarraron de sorpresa porque estaba prácticamente dormido. Me levanté para ver qué pasaba y ahí me di cuenta que me habían destrozado la puerta del frente, y toda la ventana de los piedrazos que tiraron, y cuando me vieron se fueron rápido”.

El vecino hizo una aclaración sobre el tema, que al parecer tendría su origen hace tiempo, y no sería directamente contra él, “yo ya tuve problemas con esta gente hace unos años, los conozco, a pesar que no les vi bien la cara pero estoy seguro que son ellos. No tengo nada contra ellos, puede haber diferencias como vecinos pero no para que pase esto. Espero poder resolverlo, el problema no es conmigo sino con mi hijo que ni siquiera vive acá”.

A decir de Brizuela, al Policía no respondió a su pedido, “anoche fui a hacer la denuncia a la Comisaría pero me dijeron que estaban muy ocupados y que la tenía que hacer hoy, y realmente hoy para que me sirve. La vez pasada hice la denuncia y fui preso yo así que para que voy denunciar. Los pibes, que son del barrio, siguen haciendo de las suyas y se “cagan” de risa en mi cara”.

