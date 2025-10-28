Les robaron la moto, investigaron y la hallaron en Necochea. Un preso

Sufrieron el robo de la moto, les dieron datos de donde se encontraba, fueron a buscarla a Necochea y dieron con el rodado en una estación de servicio de esa ciudad. Quien la conducía está preso.

El hecho se produjo en 59 y 26, hubo una inteligencia previa de los dueños de la moto para poder interceptar a la persona que tenía en su poder el rodado, tal es así que aguardaron a que se retirara de su domicilio con el vehículo y lo increparon en una estación de servicio.

En ese mismo momento, las víctimas avisaron a la Policía quienes de inmediato se hicieron presente interviniendo en la situación que derivó en la aprehensión del conductor, quien se encuentra alojado en dependencias de la Comisaría 3º de Necochea, imputado en principio de encubrimiento.

