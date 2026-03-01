Liberaron al gendarme Nahuel Gallo tras más de 400 días detenido en Venezuela

1 marzo, 2026 323

Nahuel Gallo fue liberado. Lo confirmó en las redes sociales la mujer del gendarme argentino que estuvo detenido durante más de 400 días en Venezuela.

“Acabo de hablar con Nahuel y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”, expresó.

Además, la AFA publicó una foto de Gallo que regresa al país con una comitiva del fútbol argentino.

Hace 14 meses, Gallo había ingresado a Venezuela para visitar a su pareja y a su pequeño hijo, Víctor.

Pocos días después, el entonces presidente Nicolás Maduro lo acusó de planear el asesinato de la actual mandataria Delcy Rodríguez, que ocupaba el cargo de vicepresidenta.

A partir de su detención, Gallo permaneció incomunicado y en calidad de “desaparición forzada”. Recién tras la captura de Maduro se produjo una expectativa sobre su liberación, aunque el gendarme inició una huelga de hambre para ejercer cierta presión.

Tras la aprobación de una amnistía a fines de febrero, Gallo pudo finalmente hablar con su pareja en una llamada telefónica de 10 minutos hasta que este domingo fue anunciada su liberación.

