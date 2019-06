Liberaron al jugador de Colegiales y a su pareja, acusados de usurpar una vivienda de Bahía Blanca

El delantero de Colegiales, David Boquín y su pareja Yamila Belén Frank, fueron liberados en las últimas horas luego de haber sido acusados de usurpar una casa en Bahía Blanca.

"Fueron liberados y la fiscal Claudia Lorenzo pidió disculpas y desestimó la causa, porque se trata de una causa netamente civil", le explicó al medio bahiense La Nueva el abogado de la pareja, Julio Alonso.



Boquín y Frank fueron detenidos el miércoles acusados de usurpar la vivienda. En el lugar, la Policía constató que la puerta de la reja de ingreso a la casa y el portón habían sido violentados.

Ayer, Alonso explicó que la propiedad le corresponde a una persona que falleció, que la pareja "no tuvo mala fe" y que estaban en el lugar porque "tienen un informe de dominio que dice quién es el verdadero titular, un boleto de compra venta y la cesión de derechos hecha y protocolizada por un escribano.

Sin embargo, los vecinos que denunciaron la usurpación "tienen una sesión de derechos posesorios con firmas certificadas, que no es lo mismo que la que tienen mis clientes", aclaró Alonso.

Por último, se supo que la pareja forzó el candado de ingreso porque "entienden que tienen derecho de habitar la casa". Además, una vez en el interior se comunicaron con la Policía para avisar que había materiales que no les correspondían.

Fuente: La Nueva.