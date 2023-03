Liberaron por falta de mérito a la pareja detenida por venta de droga. Pagaron fianza

9 marzo, 2023

Este jueves y existiendo múltiples medidas pendientes, se dispuso la “Libertad Por Falta de Mérito” de los dos detenidos, Margarita Rosa Vallejos, de 47 años, y Pablo Sebastián López, de 41 en la causa iniciada en el mes de enero, por comercialización de drogas. El secuestro de cuantiosa cantidad de material estupefaciente se encuentra en estudio de determinación de la real responsabilidad de los dos acusados o de otros individuos que se investigan. Por lo pronto, y hasta que se obtengan los resultados de pericias, el Juzgado Federal de Necochea ha resuelto disponer esta medida bajo la Caución Real De una suma que sería de varios millones de pesos. Fianza que se halla caucionada a la orden de la causa.

Por otra parte, se supo que no significa sobreseimiento ni excarcelación, sino, liberación temporal. No se trata de una desvinculación del proceso, sí se procura determinar su autoría y responsabilidad para el dictado o no de su procesamiento con prisioneros preventivos en caso de que las pericias resulten afirmativas. Se presume que existe un fuerte cuestionamiento en el ámbito Federal al proceder investigativo de las fuerzas policiales actuantes ordenado por la Fiscalía local.

El caso

Rosa Vallejos fue aprehendida por resistencia a la autoridad y tenencia de drogas, al momento que fue a provocar desorden y exigir la libertad de su pareja, Sebastián López, quien estaba preso en la Comisaría 1° de nuestra ciudad por otro ilícito. En esa circunstancia fue que en poder de la mujer se halló una importante suma de dinero en moneda extranjera, moneda nacional y varias dosis de droga, por lo que se ordenó un allanamiento en el domicilio de calle Rocha entre el 400 y 500, donde vivía la pareja. En la diligencia judicial la Policía secuestró varios kilos de droga para comercialización ilícita, un gran número de armas de fuego de diverso calibre, como así también una fuerte suma de pesos y dólares, además de elementos vinculados a la venta ilegal de estupefacientes.

Continuando con la línea investigativa, se concretó también una orden de requisa en el domicilio de la madre de López, secuestrando en esa oportunidad u$s 195.200, y entre otras cosas.

La Justicia Federal es competente en la causa por comercialización de estupefacientes, y la local por tenencia ilegal de armas de fuego, además de resistencia a la autoridad y otras causas por las cuales se encontraba preso Sebastián López.

