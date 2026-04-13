Llamó a la Policía insultando y diciendo que “quería matar a su expareja”. Quedó preso

13 abril, 2026 0

Un llamado telefónico a la Comisaría 1º activó un protocolo de contención inmediato, ya que un hombre manifestó sus deseos de matar a su expareja.

El hecho ocurrió esta madrugada cuando un individuo se comunicó con la dependencia policial amenazando e intimidando al personal que lo atendió, avisando que tenía ganas de cometer un homicidio.

Lo cierto del caso, que, una vez establecida la procedencia del llamado, como así también la identidad de la expareja, fue que la Policía pudo establecer que el sujeto portaba un arma de fuego.

La exmujer, de 29 años, no se encontraba en el domicilio y rápidamente se la ubicó para trasladarla a dependencias de la Comisaría de la Mujer y Familia de nuestra ciudad, donde fue contenida, y además pudo denunciar el suceso.

El procedimiento terminó con la aprehensión de un hombre de 43 años, en calle Alsina al 2000, quien tenía toda la documentación en regla del arma, una Bersa 9mm y sus municiones, pero dadas las circunstancias, la Fiscalía consideró necesario el secuestro preventivo.

Se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de amenazas agravadas e Inf. Ley 12569 (Violencia de Genero), con intervención de la UFIJ Nº 6 a cargo de la Dra. Natalia Ramos.

Trabajó en forma conjunta, personal de la Comisaría 1º, Caballería y GTO.



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