Llegaron de Claromecó y casi se encuentran a los ladrones en su casa

13 octubre, 2020 Leido: 253

Una familia que venían de pasar el fin de semana largo en Claromecó, casi se topa con ladrones en su casa de calle Magallanes 717. Fue anoche, cerca de las 23 horas, cuando se encontraron la casa revuelta y con faltantes.



Gabriela Pacheco cree que los ladrones estaban ahí cuando subieron el auto y escaparon por el patio. Revolvieron la habitación y se llevaron una notebook, una cámara digital semi profesional, el televisor de la habitación, un GPS, lentes de sol Ray Ban y una linterna de pesca.

La denuncia fue radicada en la comisaria por su esposo, Diego Suarez, y al lugar acudió inmediatamente un móvil de la Comisaria Primera. Trabajó personal de la Policía Científica, quienes hablaron con una vecina que dijo escuchar ruidos una hora o 40 minutos antes de que llegue la familia, pero pensó que eran ellos por eso no dio aviso.

“Yo supuse que estaban en la casa cuando nosotros subimos el auto porque dejaron cosas tiradas, la llave estaba puesta, revisaron tres cajones del nene, dos nuestros. Faltaba revisar más cosas y en la cocina tenemos electrodomésticos y eso no se lo llevaron. El televisor del living tampoco se lo llevaron y la alcancía del nene que tenía plata tampoco”, expresó a LU 24 Gabriela.

También sospecha que los delincuentes huyeron por el patio de una vivienda de al lado que esta deshabitada: “Se subieron por el corralón y hay escaleras en el patio porque la casa de al lado está abandonada”, indicó.

Se mostró muy indignada porque más allá de lo material es la invasión: “Es horrible la sensación, lo que más me dolió fueron las fotos de la cámara y de la notebook porque son recuerdos, eso es lo que más te indigna. Gracias a Dios tenemos seguro”.

Finalmente comentó que extremará las medidas de seguridad.

