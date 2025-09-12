Llevaba una mochila con marihuana, fue aprehendido

En la noche del jueves, alrededor de las 23 horas, personal de la Policía Comunal, procedió a la aprehensión de un hombre de 32 años en calle San Juan al 1000 de esta ciudad.

El sujeto llevaba una mochila negra en cuyo interior los efectivos hallaron 505 gramos de marihuana, cantidad que fue confirmada tras el correspondiente test orientativo.

Por el hecho se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la UFIJ Nº 13.

