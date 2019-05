Lo detuvieron por abuso sexual y lesiones leves, pero quedó libre

Anoche un hombre mayor de edad, del cual la policía no ha proporcionado su nombre, fue aprehendido en una vivienda de nuestra ciudad por el delito de Abuso Sexual y Lesiones Leves.



El mismo estuvo alojado en la dependencia policial y en el día de hoy fue liberado luego de que la víctima, que se trataría de una ex pareja, no quiso que un profesional médico constara el abuso.

Intervino en el caso el Juzgado de Familia y la UFIJ Nº 6.