Lo pararon, huyó y “no lo pescaron”

26 mayo, 2026 0

La clásica película de Woody Allen, con algunos cambios “Robó, huyó y lo pescaron” tuvo su versión este martes en Tres Arroyos con algunas variantes.

En un control policial y de la Secretaría de Seguridad, en el momento que procedían a intentar identificar a un motociclista, éste lejos de acatar la orden, emprendió su huida.

Como las normas en vigencia no permiten la persecución si no es un caso grave o pone en peligro la vida de algún ciudadano, simplemente se dio aviso de las características del rodado y sus ocupantes a las patrullas, policiales, motociclistas y patrulla urbana.

Pasado un tiempo prudencial, se pudo conocer que nada pudieron hacer para ubicarlo

Igualmente se revisaban imágenes de las cámaras de seguridad.

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