Domingo Colonna, es el padre de Juan Ignacio Colonna, el joven que atropelló a una familia en la madrugada del viernes, ocasionando lesiones a una madre con su hija, de quien se dijo en un principio que tenía 17 años, cuando en realidad tiene 29. Luego del accidente, se ausentó del lugar.

El hombre, que está de viaje por el sur argentino, aclaró a LU 24 que los conceptos vertidos públicamente por el Comisario Flavio Ceglie, titular de la Policía Comunal de Tres Arroyos, son totalmente equívocos, fantasiosos y faltan a la verdad.

“Cuando me enteré que había sucedido el hecho, lo corroboré por la página de LU24 y manifesté mi preocupación por la cuestión, informando en ese momento que mi hijo se alejó del lugar porque estuvo a punto de ser linchado.

Seguidamente recibí un llamado del Secretario de Seguridad Jorge Cordiglia, quien me comentó la conveniencia de dejar aclarada la cuestión en la sede policial, que estaba enterado que mi hijo había sido el causante.

Rápidamente concurrimos con mi hijo Juan Ignacio y nos pusimos a disposición, relatando el protagonista del suceso lo que había pasado. Se puso a disposición de la justicia y a la vez denunció a una persona que le pegó varias trompadas luego del choque, lo que lo motivo a que se alejara del lugar rápidamente por temor a mayores lesiones.

Hecha la exposición correspondiente, Juan Ignacio se notificó de la causa, fue sometido a un dosaje de sangre para determinar presencia de alcohol, y “concurrimos a casa a buscar el auto” y lo dejamos en el patio de la comisaría a disposición de quienes tengan que peritarlo, mientras transcurra la causa.

El error, admite Colonna padre, es no haber hecho eso de inmediato. Pero la intención no era ocultar nada.

Por lo tanto, quiero desmentir categóricamente que la Policía secuestró el auto en mi casa, que no hicieron ningún seguimiento a través de las cámaras de seguridad, porque averigüe en ese lugar no hay cámaras, y que todo lo esclarecimos y seguimos a disposición de la justicia, por la buena predisposición del Secretario de Seguridad, quien al tener una información certera del suceso, me llamó y como padre me aconsejó los pasos a seguir, que era coincidente con lo que estábamos haciendo.

Quiero aclarar finalmente, que lo que se arroga el Comisario Ceglie, en declaraciones periodísticas, es fantasioso, malintencionado, y no corresponde con la verdad. No hubo operativo, y no nos secuestraron el auto en mi casa, sino que fuimos a entregarlo voluntariamente.

Lo que si debo corregir, es que mi hijo es mayor de edad.

Mientras tanto, anoche se informó desde el Hospital que la persona mayor fue dada de alta y la niña seguía en observación.

