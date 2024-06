Loan: El caso pasó a la Justicia Federal

24 junio, 2024

A más de 10 días de comenzada la búsqueda de Loan Danilo Peña la Justicia de Corrientes pasó el caso a la Justicia Federal bajo la sospecha de que podría haber sido víctima de una red de trata de personas.

Desde Goya, en Corrientes, el juez de Garantías Darío Ortíz afirmó que durante la audiencia que finalizó cerca de las 15 “hubo un planteo por parte del Ministerio Público Fiscal de la incompetencia de la jurisdicción provincial en razón de la materia atento a la nueva calificación legal que le había formulado en la imputación en el transcurso de la mañana a los detenidos”.

Tras prestar oído a la fiscalía, a las querellas y abogados defensores de los seis detenidos, el juez de Garantías de Goya resolvió la incompetencia “en razón de la materia”, porque la nueva imputación es “un delito de captación de menores, que juega en los artículos 145 y 145 bis”, que deben ser tramitados por la Justicia Federal.

El cambio de carátula se afianzó este lunes con la detención de tres personas más en el marco de la búsqueda de Loan Danilo Peña, de cinco años, que fue visto por última vez el 13 de junio pasado, cuando buscaba naranjas en un monte del paraje El Algarrobal, no muy lejos de la localidad de 9 de Julio, en Corrientes.

El magistrado remitió la causa a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y será investigado por el fiscal federal Flavio Ferrini.

“Digamos que las evidencias que tienen recolectadas hasta el día de la fecha pueden tener buen norte. Ahora va a depender de que tomen ese carril y (lo) amplíen o mejoren desde la Justicia Federal”, expresó el juez de Garantías de Goya a C5N.

Los defensores de algunos de los detenidos pidieron su liberación, pero ahora que la causa pasó a la Justicia Federal empezaron a ser trasladados a otras dependencias policiales para mantenerlos retenidos.

Hasta la fecha las imputaciones son:

Para el matrimonio conformado por el ex capitán de la Armada Carlos Pérez y su pareja, la exfuncionaria municipal Cristina Caillava: “coautores” del delito de “captación de menores de 18 años”, que está en la órbita de “trata de personas” porque están acusados de trasladar al nene al Chaco.

Antonio Benítez, el tío de Loan Danilo Peña, fue acusado de “partícipe necesario” junto a sus amigos, Daniel Ramírez y Mónica Millapi, porque fueron los tres adultos que acompañaban al nene justo antes de su desaparición.

El excomisario de Goya, Walter Maciel, en calidad de “encubrimiento agravado por el delito precedente y por ser funcionario público” dada su actuación a poco de denunciada la desaparición del menor.

“Soy un ser humano, soy un padre, tengo hijos. Uno tiene que tener la frialdad necesaria cuando tiene esta función, de sentarse en una audiencia con todas las partes donde justamente el juego de este sistema adversarial es controvertir entre las partes -cada uno con su teoría-, y uno tiene que actuar ajustado a derecho. El juez de Garantía no sólo pensando en los derechos del imputado, se nivela también pensando en la víctima. Lo dije en la audiencia, acá hay una persona que no se le puede ver ni escuchar y no se lo puede ver. Hay que tomar los recaudos que hay que tomar y por eso dicté la prisión preventiva”, señaló el magistrado en referencia al caso de Loan Danilo Peña.

Volver