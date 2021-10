Lopazzo dio detalles de la investigación por la muerte de Roberto Pissani

28 octubre, 2021 Leido: 39

El fiscal que interviene en la causa por la muerte de Roberto Pissani, Gabriel Lopazzo, habló con LU 24, respecto al allanamiento por necesidad y urgencia ordenado para la vivienda de quien conducía la camioneta que embistió a Pissani.



El representante del Ministerio Público, sostuvo inicialmente: “en los primeros momentos este choque no estaba claro ya que el vehículo embistente pasó la vía y recorrió 200 metros con su frente destruido; tampoco era coherente que quienes arribaron en principio al lugar cuando fueron hasta el vehículo, estaba cerrado y con nadie en su interior, lo que motivó una investigación paralela”.

Luego de esta circunstancia, Lopazzo sostuvo que “se presentó una persona mayor, dando a entender que había sido quien había ocasionado el tema, se lo llevó a la Comisaría y con el paso de las horas comenzamos a ver imágenes de cámaras del municipio y también de casas privadas, como la circulación de la camioneta hasta la calle Colón y Pedro N. Carrera y vimos que la persona que se presentó no tenía la misma vestimenta, y otras circunstancias que se vieron en las cámaras, lo que terminó de cerrar una prueba inicial que fue suficiente para pedir un allanamiento y el comparendo de quien nosotros ya sospechábamos que iba a ser el autor del hecho, el hijo de la persona que se había presentado. El allanamiento se hizo y se secuestró ropa compatible con lo que mostraban las cámaras de seguridad y la persona ya considerada como sospechosa re3conocio que era el que manejaba el auto”.

“La situación del padre está en análisis, no es un encubrimiento que sería la forma de delito que p rimero surgiría, y se analiza que figura penal le va a caber al padre. Por lo pronto nos abocamos hoy a la aprehensión del autor del hecho y a tomar todas las previsiones que tienen que ver con el mismo como exámenes médicos y toxicológicos que tendrían que haberse hecho en horas tempranas; vamos a esperar el resultado porque hay algunas cuestiones que pasadas unas horas pueden atentar contra este resultado”, dijo.

“El hecho de haberse ido del lugar agrava las conductas de los conductores de vehículos, porque si no enfrentaban la figura de homicidio simple y era muchas veces difícil de probar ese daño por lo que en la reforma se pusieron penas importantes”, consideró el Fiscal.

“Policía Científica relevo el lugar y estoy esperando el informe pericial y también tenemos las cámaras que analizamos con un software que permite ver a qué velocidad iba. Conducía solo; y al recrear el recorrido desde Liniers y Ameghino se acredita la circulación por Ameghino y San Martin, luego la vuelta alrededor de la Municipalidad, luego Rivadavia y llega a Colón”, agregó, respecto del trayecto de la Fiat Toro.

“No tenemos ningún testigo presencial si tenemos material fílmico y de la persona que llama al 911 pero no tenemos ninguno, si alguno hubiera visto algo sería útil que se presente”, explicó y sostuvo que “vamos a pedir que se transforme esa aprehensión en detención; estuvimos todo el día para recolectar la prueba que se juntó en este lapso, de lo que nosotros consideramos sospechoso ante este hecho”.

Respecto al secuestro de armas, Lopazzo dijo, finalmente, que “siempre que hay un allanamiento y se encuentran armas o drogas y no pueden acreditar en el momento que tienen la documentación necesaria, se las secuestran y se genera una causa paralela”.

Volver