Lopazzo dio detalles de los allanamientos y explicó la investigación por intento de robo en Orense

1 julio, 2021 Leido: 0

El titular de la UFIJ N°16 Gabriel Lopazzo, quien entiende en la causa por un intento de robo ocurrido en el año 2020 en Balneario Orense y en el que ayer se dispuso ocho allanamientos en simultáneos, brindó detalles a LU24 sobre la investigación. Además dijo que continúan aprehendidos Héctor Damián Larragueta por este hecho y Lorena Staniscia por la gran cantidad de armas encontrada en su domicilio, a quien mañana le solicitará al Juez de Garantía la detención.



Según contó los registros domiciliarios se llegaron por el disparo de esa noche en el intento de robo que quedó incrustado en el marco de la puerta: “Esta fue una de las cuestiones que después a la postre permitió llegar a las medidas que se tomaron ayer”, dijo. En tanto que agregó que “en el levantamiento de rastros, entre otras cosas, se levantó este proyectil, en los primeros momentos de la investigación no dieron resultados inmediatos, se orientó la investigación hacia una línea primero que después fue descartada y así fueron trascurriendo los primeros meses de investigación, al principio con muy pocos resultados”.

Asimismo declaró que “fue tiempo después que la causa se redireccionó hacia otra línea investigativa que vinculaba, por lo menos inicialmente, que los posibles autores entre otros era uno de apellido Staniscia que hoy está prófugo, es uno de los evadidos, otra persona de apellido Caro que está detenido por otro hecho posterior y otra persona de apellido Larragueta que es el que se detuvo ayer”.

Este último fue aprehendido ayer en calidad de “datero” y explicó que “hay elementos para pensar que fue él que sindicó o marcó la casa, que esa propiedad estaba siendo alquilada por un matrimonio tal vez de afuera y que habría algún elemento de interés, plata o lo que fuese, que motivó que se movilizaran con cuatro masculinos a hacer este hecho. La cuestión es que esa línea investigativa que cobró fuerza con la investigación y con las medidas que se llevaron a cabo, se empezó a corroborar y a objetivar a partir de que Caro cae detenido en otro hecho de Tres Arroyos, también tramitó en nuestra fiscalía, se le secuestra el teléfono personal y a partir de ese chip y el IMEI que tenía el teléfono se pudo determinar que efectivamente había estado en Orense el día y horario concomitante con este hecho, con lo cual empezó a cobrar fuerza y veracidad de la investigación y de los contactos que tenía en el celular también se determinó las conexiones que objetivaron el contacto con los otros integrantes que marcaba la investigación”.

En este sentido aclaró que “las conexiones de este teléfono se acreditaron llamadas con varios de los domiciliados allanados ayer miércoles. Por otro lado, tiempo después en que Staniscia, que era el otro sindicado, cae detenido por un procedimiento en Dorrego efectuado por una fiscalía de Bahía Blanca, y se lo aprehende porque estaba prófugo de la justicia, se secuestra en ese momento un par de armas, una de ellas de calibre 40, esa fue otra particularidad, y la bala disparada y levantada en el marco de la puerta del robo en Orense era justamente calibre 40. Eso permitió hacer una pericia de cotejo y se determinó que efectivamente había correspondencia entre el arma que se le secuestró a Staniscia y la bala disparada, esto había terminado de cerrar el círculo de sospecha”.

Finalmente comentó que en total fueron once los allanamientos que se solicitaron, tres se llevaron a cabo hoy en Bahía Blanca. “Los únicos aprehendidos son los de Tres Arroyos, se tomó la audiencia indagatoria este jueves, y en el caso de la femenina detenida, no por el hecho del robo de Orense sino que en su domicilio se secuestraron 7 armas de fuego, dos son replicas, en este momento prestó declaración y en el día de mañana se le va a solicitar al Juez de Garantía la detención”.

Volver