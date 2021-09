Lopazzo: Los aprehendidos por el robo a la ferretería podrían estar vinculados a otros hechos

El fiscal Gabriel Lopazzo, a cargo de la investigación del asalto a la ferretería, confirmó que los sospechosos son Héctor Omar Resola, tresarroyense investigado e imputado en otros robos calificados en esta zona; y dos bahienses, Daniel Orlando González y Jorge Fabián Martínez, todos mayores de 50 años tal como se había anticipado. Los tres serían indagados pasado el mediodía, tras lo cual el representante del Ministerio Público tiene previsto pedir a Garantías que convierta la aprehensión en detención.

“Si bien no sabemos a ciencia cierta si tenían algún dato previo de existencia de dinero en ese local, el sentido común indica que tres foráneos no vienen a hacer un hecho al voleo, es dable pensar que una inteligencia previa existió. Pero lo cierto es que además en los últimos meses hemos tenido algún hecho similar en cantidad de participantes, también perpetrados en principio en comercios, y estamos investigando si existe alguna vinculación entre ellos. Me refiero especialmente al que tuvo como víctima a José Luis Iglesias, un hombre al que sorprendieron en su comercio, lo llevaron a su casa, se llevaron su vehículo… Eran también tres personas. E incluso ayer, al ferretero también lo inquirieron acerca de si tenía vehículo y dónde estaba. Tenemos que seguir investigando estas similitudes”, indicó el fiscal.

Además, se les secuestró el vehículo en el que se movilizaban, un Chevrolet Corsa. “Por las cámaras que se observaron, se veía que habían llegado al local caminando. Pero uno de ellos tenía las llaves de un auto, y por una recorrida policial posterior se logró determinar que el rodado secuestrado en las inmediaciones es el que efectivamente usaron para llegar al lugar”, sostuvo el fiscal, que finalmente destacó el rápido accionar policial que permitió apresar a los sospechosos.

