Lopazzo: “los manejos de los aprehendidos eran un secreto a voces entre los camioneros”

El fiscal Gabriel Lopazzo identificó como Juan Menéndez, Juan José Rodríguez, Mario Rodríguez y Pablo Vester a los aprehendidos en los cuatro procedimientos que, de manera simultánea, se realizaron esta mañana en Tres Arroyos por orden de la Justicia de Garantías. Los nombrados son sindicados como sospechosos en el marco de una causa que investiga, según indicó, la presunta existencia de “una asociación ilícita compuesta por varias personas, en principio todas de sexo masculino, que perseguían distintos objetivos. El apriete a camioneros en los piquetes que normalmente se hacen en rutas 3 y 228 es parte de la prueba presentada al juez para que advierta la agresividad, términos amenazantes y procedimientos mafiosos de este grupo, pero no solamente amenazaban a camioneros en esas protestas sino que además apretaban a plantas como Maltería y otras contratadas para el acopio de cereales, a los camioneros que operaban allí y también a empleados y encargados”.



Según el investigador, la organización tendría como objetivo “por un lado posicionarse como referentes de la organización que los nuclea en la zona, generando posibilidades de extenderse y mayores negocios, y al mismo tiempo quedarse con logísticas de traslado de cereal”.

Un “secreto a voces”

Estos mecanismos extorsivos, aseguró Lopazzo, eran en Tres Arroyos y la zona “un secreto a voces. Los conocen todos los camioneros de la ciudad y de otras localidades, y no pasan solamente acá sino también en otros lugares, como Quequén y Necochea. Pero nadie se animaba en forma individual a relatar las amenazas que sufrían a diario”, sostuvo el fiscal.

Lopazzo advirtió que se encuentran dentro del marco de esta pesquisa los incendios intencionales de camiones que se han producido en los últimos tiempos en la ciudad. “Varias de las amenazas del grupo consistían justamente en decirles ‘te vamos a prender fuego el camión’, y de hecho aparecían camiones incendiados, lo que le da veracidad a lo que decían, y efectivamente cumplían”.

Los delitos que se imputan a los nombrados, que están alojados en la Comisaría Primera de Tres Arroyos a la espera de ser indagados, son “asociación ilícita, extorsión, coacción y amenazas agravadas en concurso real y en reiteradas oportunidades”, y es posible que con el correr de las horas surjan más sospechosos. Respecto de la posibilidad de que recuperen la libertad tras la indagatoria, Lopazzo advirtió que “dependerá del peligro procesal, la evaluación de existencia o no de antecedentes penales, entre otros factores”.

Finalmente, destacó la colaboración de personal policial de la Comisaría Primera, Sub DDI, CPR, Caballería locales, y grupos de la zona, “lo que permitió un procedimiento ordenado y sin inconvenientes”.

