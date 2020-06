Los asaltantes de Zingales sabían lo que había. Envenenaron dos perras

El asalto a la famillia Zingales ocurrido anteanoche en Reta no fue una cuestión casual ni al voleo. El lugar estaba “marcado”. No hay dudas que para llevarse lo que se llevaron, tenían datos.

En las últimas horas, fueron trascendiendo algunas cosas vinculadas al suceso delictivo que no es el primero que sufre esta familia de inmigrantes italianos que eligieron a Reta como su lugar en el mundo. Son tres las generaciones de comerciantes de distintos rubros y profesiones, que centralizaron en esa playa del distrito de Tres Arroyos la actividad comercial, inmobiliaria, de servicios,profesionales, de inversiones, con notable éxito en todas, transitando el año de tal manera que siempre generan recursos, a fuerza de trabajo, lucha constante, y empeño.

Al menos en dos oportunidades anteriores los Zingales fueron robados, maltratados, y heridos gravemente en ocasión de robo. Hace algunos años, tras un suceso violento y traumático, una de las víctimas no pudo recuperarse, y a los pocos meses murió.

El delito perpetrado en la noche del martes estuvo planificado, al punto tal que los delincuentes sabían que en esa casa había varios perros, algunos de ellos muy centinelas y “bochincheros” ante la presencia de extraños.

Los ladrones fueron tan preparados que hasta un potente veneno llevaron para matar a dos indefensos animalitos y allanarse el camino. Llevaban guantes, capuchas y fueron derecho al grano: danos la plata que tenes guardada para …

Y así fue todo. Se habló en un principio de una camioneta blanca, como posible transporte de los asaltantes, versión esta que fue descartada.

Tras el suceso se abren muchos interrogantes.

Hay tanta gente foránea en Reta que no puede ser adveretida? Qué función cumple el reten en el acceso al pueblo, si no queda registro de quienes vienen de otros lugares? Los dejan pasar? Las cámaras de seguridad que están en el pórtico de entrada a Reta no tienen registros sospechosos? Cuánta gente se fue de Reta el martes entre las 19 y las 22? O acaso los responsables del asalto aún están en Reta?

Esas eran algunas de las preguntas que se hacen los pobladores que viven en un lugar que lo eligieron por dos cuestiones fundamentales: la naturaleza y la tranquilidad. Esto último se altera cada tanto.

El tema es tan preocupante, que la máxima autoridad policial con ingerencia regional, que es el Superintendente de Seguridad Zona Sur, se ocupó peersonalmetne y envió al Comisario Inspector Gustavo Cheppi para que en su nombre hiciera una visita personal al pueblo, se reuniera con el Delegado Municipal, jefes policiales y otras personas representativas del quehacer retense.

No hay sospechas marcadas, pero se tiene la certeza que hay un “datero” que aportó inteligencia para determinar que en la casa de los Zingales, había plata esa noche.

Como se recordará, el martes, cerca de las 20 horas, se apeersonaron dos individuos que con armas en mano asaltaron la casa de los Zingales, donde estaban madre e hija, las que fueron reducidas y robadas.

