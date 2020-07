“…Los devoran los de afuera”: hirió con un arma blanca a su propio hermano

5 julio, 2020

Un joven ingresó al Centro Municipal de Salud en las últimas horas y debió ser suturado con varios puntos en un brazo, luego de ser agredido con un arma blanca por su propio hermano, en un confuso episodio.



Según pudo saber LU24, el hecho fue denunciado por la pareja de la víctima. Ya en el Hospital, el herido recibió unos 8, 9 puntos en su brazo izquierdo, lesión considerada importante por los facultativos que intervinieron en su atención, pero que afortunadamente no le acarreó compromiso vascular ni ligamentoso.

No trascendieron otros detalles del hecho que refleja, lamentablemente, dificultades para zanjar diferencias que seguramente no son insalvables. Ya lo dijo José Hernández en su Martín Fierro: “Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera“.

