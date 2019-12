Los jurados declararon no culpables a los sindicados por Allema como los responsables de su ataque

Los jurados declararon no culpables y por unanimidad a Braian Vespa y Clever Di Tulio en el juicio que se desarrolló hoy en la sala de audiencias del Tribunal Oral Criminal de nuestra ciudad. Los imputados fueron defendidos por la Dra. Elisa Hospitaleche y el Dr. Luis Rivera, de La Plata, respectivamente.

El veredicto fue rápido ya que la decisión estaba tomada en menos de media hora.

La fiscal Natalia Ramos tuvo como acusación original homicidio en grado de tentativa y luego, en caso de no prosperar, solicitó declararlos culpables de lesiones gravísimas aunque en las dos circunstancias los hallaron no culpables.



A las 8:45 de este jueves había empezado la selección de jurados, luego siguieron las audiencias de testimoniales hasta las 11:40, momento en el que se pasó a cuarto intermedio hasta las 13. De allí hasta las 21:30 continuó el debate con las declaraciones de la víctima Diego Allema, policías, médicos y testigos por parte de Vespa, quien llegó al juicio en libertad.

Cabe recordar Di Tulio está detenido en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

Se ventiló el hecho ocurrido en septiembre de 2018 en un domicilio del Barrio Boca, donde Allema fue baleado y sufrió heridas que lo dejaron en silla de ruedas.

