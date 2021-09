Los procedimientos por camioneros se originaron en videos: hay cuatro aprehendidos y vehículos secuestrados

19 septiembre, 2021

Cuatro aprehendidos, cuyas identidades no fueron dadas a conocer, y un número no precisado de vehículos secuestrados arrojaron como resultado los procedimientos que en la madrugada de hoy llevó a cabo personal de la Policía Comunal de Tres Arroyos, Sub DDI, CPR, Caballería, GTO de distritos de la región como Coronel Pringles, Adolfo Gonzales Chaves y Coronel Dorrego y dos Grupos de Apoyo Departamental de Bahía Blanca, con la intervención del fiscal Gabriel Lopazzo.



El representante del Ministerio Público investiga presuntos casos de asociación ilícita, coerción, amenazas y otros delitos en el marco de una causa iniciada por la circulación de videos en los que camioneros eran increpados en el marco de una protesta llevada a cabo recientemente.



Los procedimientos se cumplieron hoy en forma simultánea, tras un pedido efectuado por el fiscal Lopazzo a la Justicia de Garantías, como resultado de la investigación originada en el material audiovisual en cuestión, en el que se advierten duros tratos de tresarroyenses a camioneros de otros lugares de la región, como Necochea y Quequén.

