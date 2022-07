Los ruralistas, preocupados por la inflación, la ampliación de la Corte y la falta de gasoil

13 julio, 2022 Leido: 439

Los dirigentes ruralistas de Tres Arroyos y la zona, nucleados en el cruce de las rutas 3 y 228, coincidieron en sus críticas al Gobierno por una variedad de temas que van desde la ampliación de la Corte Suprema hasta la presión impositiva, el gasoil y la inflación.

“Si este gobierno tiene que volver a serlo que lo sea, pero no con tanto lío ni problemas, ni con falta de gasoil, que no se sabe si hay y lo que vale, que hay problemas con las ambulancias y con los transportes escolares, con nosotros y nuestra producción. Quizá se esté normalizando pero vas a buscar 8 0 10.000 litros de gasoil y no los conseguís o te los hacen con un remito abierto que no sabés lo que te va a salir”, advirtió el presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti.

En otro orden de cosas, el ruralista tresarroyense aseguró que “la ampliación de la Corte Suprema es una pavada que hacen para distraer a la gente, no es fácil juntar 20 o 25 personas que opinen sobre un tema. En la Corte tiene que haber gente formada, seria y que haya estudiado toda su vida, no hay ningún país del mundo que tenga una Corte de 25 personas”.

“No se puede discutir más la propiedad privada; si uno tiene un departamento en Claromecó, como es tu segunda casa, se la dan a alguien que la necesita. Hay falta de seriedad, se declama mucho y se hace mucho menos de lo que se dice”, sostuvo Simonetti.

Sobre la presencia en las rutas, el dirigente destacó que “hay gente de toda la zona, representantes de distintas organizaciones, y vamos a charlar un poco y buscarle la vuelta para el futuro. Hay que trabajar mucho en la educación, porque sin eso el país está perdido”, concluyó.

De Velazco: “se están llevando puesto el país”

El chavense Matías De Velazco, de CARBAP, aseguró que hay presencia de gente del campo en los nueve lugares que se organizaron desde la entidad que nuclea a las Sociedades Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Y advirtió que esa presencia es “para pedirle al Gobierno que pare, que corrija el rumbo porque está destrozando el país. No es una cuestión de rentabilidad. Los políticos viven en un ‘tupper’, no ven la realidad del país, la pobreza, el efecto de la inflación en los asalariados”.

“Pensemos un poco en lo que fue la renuncia de Martín Guzmán y asume Batakis, y adquiere relevancia un salario básico universal: eso es destruir el país, destruir la cultura del trabajo. El reclamo nuestro es que esta gente se está llevando puesto el país y no podemos permitirlo”, sostuvo De Velazco.

“Queremos que a esta jornada se sumen todos los sectores; habiendo dos rotondas para elegir, Eugenio Simonetti se quedó con la que está más cerca de la ciudad, pensando en que quizá nos puedan acompañar desde todos los sectores, el comercio, la industria, los empleados, porque este país es inviable, por eso nuestros hijos se quieren ir: no podemos dejarlo en manos de ellos”, terció el dirigente de CARBAP.

Amaro Merino: “estamos peor que en el 2008”

El dorreguense Amaro Merino, en tanto, advirtió que “es una situación muy difícil para el país y para el sector agropecuario en particular, pero hay diferencias entre la reacción de los productores, hay quienes quieren salir a la calle y otros consideran que esto no tiene arreglo. Pero estamos peor que en el 2008: por eso fue buena la decisión de la Mesa de Enlace de realizar estas protestas pacíficas. Lo que más nos lastima es el destrato del Gobierno con el sector agropecuario, haciéndolo responsable del aumento del precio de los alimentos, y de hecho tanto la carne como los cereales han bajado, en Liniers y en los mercados, pero eso a la gente no les llega a las góndolas. Y no nos extrañaría que cuando el precio se recupere, nos echen la culpa a los productores”.

“Las perspectivas son desalentadoras; es como un enfermo grave que empeora y decide cambiar de médico, y el nuevo médico le dice que va a seguir con el tratamiento anterior. Cambió el ministro y no cambia nada. Ojalá que este Gobierno termine el mandato y se pueda elegir otra cosa que aporte soluciones”, concluyó el ruralista de Coronel Dorrego.

Melgarejo: “ocurren cosas muy peligrosas para el país”

Sergio Melgarejo, de la Sociedad Rural de San Cayetano, consideró que la asunción de la ministra Silvina Batakis no representa ninguna esperanza para el campo. “Los mercados no respondieron a sus anuncios, y no estamos viendo nada para nuestro sector”, sostuvo.

“Hay lugares muy complicados por la falta de combustible, estamos tratando de terminar una cosecha gruesa y arrancando una siembra de fina con muchos problemas, y no podemos trabajar con un dólar con esta brecha; si no fuera por los precios internacionales habría quedado el tendal”, argumentó.

“Si uno no es predecible en lo que anuncia, en lo que decide, les da lugar a que aparezcan los especuladores. Y nos preocupa además lo que pasa con la intromisión en la justicia, con los miembros de la Corte Suprema, esto es muy peligroso para el país”.

Volver