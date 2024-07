Los teléfonos del caso Loan: una llamada de 9 minutos y pornografía y fotos de mujeres muertas en un celular desconocido

11 julio, 2024

El análisis de las pericias realizadas en los teléfonos secuestrados en el marco de la desaparición de Loan Danilo Peña ha arrojado datos significativos sobre las comunicaciones y actividades de los sospechosos. Son 27 los equipos secuestrados y este lunes circuló información sobre el resultado de algunos de ellos. Infobae pudo chequear con fuentes oficiales que hubo una llamada de 9 minutos momentos después de que le perdieran el rastro al niño, y que en un dispositivo que no saben a quién pertenece hallaron material pornográfico hasta fotos de mujeres asesinadas.

“Hay un celular sin usar que guardaba fotos borradas de ese tipo. Parecen montajes. Se está analizando”, explicaron sobre el material hallado en el teléfono sin dueño.

Del análisis que se hizo a un celular de la séptima detenida Laudelina Peña, tía del niño desaparecido, se encontró el famoso chat con la ex funcionaria María Victoria Caillava, presa en Salta, del 10 de junio pasado, en el que la invitaba a comer al mediodía del 13 en nombre de la abuela Catalina.

En ese mismo teléfono, el día de la desaparición de Loan, apenas unos minutos después, Laudelina habló con su pareja, Antonio Benítez, también preso. La mujer recibió una llamada perdida de su esposo y, un minuto después, se comunicaron nuevamente: hablaron por 9 minutos.

Posteriormente, Laudelina recibió un llamado de Caillava, donde hablaron por más de un minuto. Durante ese día, la tía de Loan también se comunicó con su hija Macarena, con su esposo, con el policía Eduardo Rafael Torres, con la abuela Catalina, nuevamente con la ex funcionaria municipal y, también, con su sobrina Camila.

Durante la madrugada del 14 de junio, también se registraron varios chats por WhatsApp.

La pericia al celular del capitán de navío (RE) Carlos Pérez, también detenido, reveló que el 19 de junio pasado llamó al ex comisario Walter Maciel, preso por encubrimiento. Le solicitaba que custodiara su casa, ya que temía que le implantaran pruebas en su contra y le causaran daños. Sin embargo, quien era jefe de la comisaría de la localidad de 9 de Julio le respondió que no era su responsabilidad cuidarle los bienes.

Según la información que circuló, lo más llamativo del teléfono de Pérez sería el historial de búsqueda en internet de Pérez, donde habría hecho una consulta sobre un mapa de San Juan y tendría varios ingresos a sitios de pornografía. Esta última información fue desmentida por fuentes oficiales.

Además, entre el material peritado, había un celular del que se desconoce el usuario. Lo hallaron durante un allanamiento, pero no se especificó en dónde. “Este dispositivo contenía fotos de mujeres asesinadas, pornografía y otros contenidos”, detallaron las fuentes consultadas.

“No se ha determinado la identidad del propietario del teléfono”, dijeron y describieron que, a partir de agosto de 2023, el contenido cambió completamente: “Predomina una gran cantidad de imágenes pornográficas, fotos de mujeres, menores de edad y mujeres asesinadas”. Justamente, sospechan que podrían ser montajes y eso se está analizando.

El paper con los resultados de las pericias, que tienen fecha del 30 de junio y 1 de julio, se conoció el mismo día en que circuló la versión de una posible detención de Macarena, la hija mayor de Laudelina y Benítez. Fuentes del caso negaron a este medio que vaya a haber más arrestos en el marco de la causa por la desaparición de Loan, al menos, por ahora.

Por lo pronto, el próximo 15 de julio vence la prórroga del secreto de sumario decretado por la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien en las últimas horas pidió a quienes tengan información clave del caso que se acerquen a las autoridades a declarar.

Mientras tanto, desde el ministerio de Seguridad evalúan incrementar el monto de la recompensa por datos que permitan hallar al niño.

