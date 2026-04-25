Luis Ceccarelli es el nuevo presidente del Club Tres Arroyos 24 de Abril

25 abril, 2026 0

Se realizó la Asamblea General Ordinaria del Club Tres Arroyos 24 de Abril, donde se aprobó la memoria y estados contables del ejercicio comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026 durante el cual se donó un total de $ 13.827.868 a distintas instituciones locales (cuyo detalle se adjunta y puede verse entrando en www.club24deabril.org.ar ) y se procedió a la renovación de la Comisión Directiva y Revisores de Cuenta para el período 2026-2027.

De esta manera, se cumplieron las formalidades habituales ante cada cambio de autoridades, tuvo lugar un diálogo entre los integrantes sobre las distintas iniciativas que se impulsaron y se compartió un encuentro de camaradería. Hubo palabras de gratitud hacia quienes cumplieron una función durante la última etapa y de respaldo para aquellos que están afrontando un nuevo desafío.

Comisión Directiva

Presidente: Luis Ceccarelli.

Vicepresidente: Roberto Balda

Secretario: José Daniel Aguinaga

Prosecretario: Antonio Yesari

Tesorero: Daniel Olocco

Protesorero: Guillermo Traverso

Vocal: Andrés Reta

Vocal: Jorge Daddario

Vocal: Roque Caldano

Revisores de Cuentas

Revisor titular: Guillermo Di Vincenzo

Revisor suplente: Jorge Borra

Volver