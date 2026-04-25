Luis Ceccarelli es el nuevo presidente del Club Tres Arroyos 24 de Abril

25 abril, 2026

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Luis Ceccarelli es el nuevo presidente del Club Tres Arroyos 24 de Abril

Se realizó  la Asamblea General Ordinaria del Club Tres Arroyos 24 de Abril, donde se aprobó la memoria y estados contables del ejercicio comprendido entre el 1 de marzo de 2025  y el 28 de febrero de 2026 durante el cual se donó un total de $ 13.827.868 a distintas instituciones locales (cuyo detalle se adjunta y puede verse entrando en www.club24deabril.org.ar ) y se procedió a la renovación de la Comisión Directiva y Revisores de Cuenta para el período 2026-2027.

De esta manera, se cumplieron las formalidades habituales ante cada cambio de autoridades, tuvo lugar un diálogo entre los integrantes sobre las distintas iniciativas que se impulsaron y se compartió un encuentro de camaradería. Hubo palabras de gratitud hacia quienes cumplieron una función durante la última etapa y de respaldo para aquellos que están afrontando un nuevo desafío.

Comisión Directiva

Presidente: Luis Ceccarelli.

Vicepresidente: Roberto Balda

Secretario: José Daniel Aguinaga

Prosecretario: Antonio Yesari

Tesorero: Daniel Olocco

Protesorero: Guillermo Traverso

Vocal: Andrés Reta

Vocal: Jorge Daddario

Vocal: Roque Caldano

Revisores de Cuentas

Revisor titular: Guillermo Di Vincenzo

Revisor suplente: Jorge Borra

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Donaciones
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