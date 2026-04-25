Luis Ceccarelli es el nuevo presidente del Club Tres Arroyos 24 de Abril
Se realizó la Asamblea General Ordinaria del Club Tres Arroyos 24 de Abril, donde se aprobó la memoria y estados contables del ejercicio comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026 durante el cual se donó un total de $ 13.827.868 a distintas instituciones locales (cuyo detalle se adjunta y puede verse entrando en www.club24deabril.org.ar ) y se procedió a la renovación de la Comisión Directiva y Revisores de Cuenta para el período 2026-2027.
De esta manera, se cumplieron las formalidades habituales ante cada cambio de autoridades, tuvo lugar un diálogo entre los integrantes sobre las distintas iniciativas que se impulsaron y se compartió un encuentro de camaradería. Hubo palabras de gratitud hacia quienes cumplieron una función durante la última etapa y de respaldo para aquellos que están afrontando un nuevo desafío.
Comisión Directiva
Presidente: Luis Ceccarelli.
Vicepresidente: Roberto Balda
Secretario: José Daniel Aguinaga
Prosecretario: Antonio Yesari
Tesorero: Daniel Olocco
Protesorero: Guillermo Traverso
Vocal: Andrés Reta
Vocal: Jorge Daddario
Vocal: Roque Caldano
Revisores de Cuentas
Revisor titular: Guillermo Di Vincenzo
Revisor suplente: Jorge Borra