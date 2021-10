Luis Godoy habló con la radio de la tragedia familiar y aseguró que quiere recuperar la casa de Claromecó

Tras el impacto que causó su relato publicado por Infobae, el tapicero Luis Godoy conversó con LU 24 en torno a la llamada “Masacre de Claromecó”, cuando su madre, enferma de cáncer y con un embarazo recientemente perdido, disparó contra sus cuatro hijos, mató a tres –él fue el único sobreviviente- y luego se suicidó. “Fue una historia triste pero la tengo asumida y pude salir adelante”, contó Luis, que aquel 25 de octubre de 1971, también un lunes como hoy, estaba a dos meses de cumplir 5 años.

Tras la masacre, que Godoy volvió a relatar a la radio como lo hizo para la nota escrita por Marcela Vázquez porque recuerda todo con lujo de detalles, sobrevivió a la agresión de su madre, fue internado en el Hospital Pirovano y luego, cuando se recuperó tras un año y medio de convalecencia que incluyó hasta la permanencia en silla de ruedas, pasó alrededor de 20 años de su vida en el Hogar El Amanecer. “Yo fui apadrinado por LU 24 cuando estaba Evaristo Alonso, que me pagó mis estudios primarios y secundarios hasta que empecé a trabajar, porque me sentía más cómodo teniendo mi plata. Mi primer oficio, a los 10 años, fue la tapicería, después tuve diferentes trabajos y volví a la tapicería, que es mi trabajo hoy”, comentó.

“Como siempre me contaban amigos y mi padre mismo también, mi madre manejaba armas incluso mejor que él. Vivíamos frente al Vivero y solíamos ir a cazar con ella, de hecho era común en esa época tener armas en una familia. En aquel momento, como mi papá la noche anterior había tirado unos tiros para espantar unos perros que nos comían las gallinas, tenía resto de pólvora en las manos y se lo llevaron detenido acusado de ser el autor de las muertes. Pero amigos de él pudieron demostrar que cuando todo esto pasó estaba trabajando de albañil, de hecho le avisaron y vino, y se encontró con lo que había pasado”, recordó Luis.

Finalmente, y a cincuenta años de aquel episodio trágico, Godoy aseguró que “después de lo ocurrido mi padre abandonó la casa, yo ingresé al hogar, y esa vivienda fue usurpada por distintas personas. Estoy intentando recuperarla porque me pertenece, pero eso es parte de otra historia”.

