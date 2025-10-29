Lula Da Silva analiza militarizar Rio de Janeiro ante la mayor masacre en un operativo policial

29 octubre, 2025 0

El gobierno de Lula Da Silva analiza la posibilidad de militarizar Río de Janeiro tras la mayor matanza en la historia de la ciudad derivada del mega-operativo policial realizado ayer contra el Comando Vermelho. Es una medida prevista por la Constitución, que autoriza al presidente a emplear las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública en situaciones excepcionales.

La posibilidad se conoció en coincidencia con denuncias de ejecuciones entre rivales de grupos narcos en el complejo de favelas Penha y Alemao, de la zona norte carioca, allanada por unos 2500 policías. La acción, considerada la más letal en la historia de la ciudad, dejó más de 120 muertos y decenas detenidos, además de enfrentamientos armados, incendios y bloqueos en distintos puntos del norte carioca.

Según la Policía Civil, el objetivo del operativo, en el que también participaron miembros de la Fiscalía de Río, era detener a los cabecillas del Comando Vermelho y frenar la expansión territorial de la facción. Las autoridades decomisaron 93 fusiles de asalto y “una cantidad enorme de drogas”.

Las investigaciones que se llevaron adelante durante un año revelaron que el complejo de la Penha se convirtió en una de las principales bases del proyecto expansionista de esa organización criminal y que por estar ubicada cerca de autopistas se convirtió en “un punto estratégico para el tráfico de drogas y armas”, según la Fiscalía.

Volver