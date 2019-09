Madre de menor agredido en Claromecó, destacó y agradeció el accionar policial

La madre del menor de 14 años que fuera agredido durante el fin de semana en Claromecó para sustraerle el celular, se comunicó con LU 24 con la intención de agradecer a los efectivos policiales que intervinieron ante la situación denunciada.



“Queríamos agradecer la intervención de la policía que actuaron como debe ser, pero yo también como mamá, el hecho de que las oficiales a cargo fueron realmente contenedoras y afectuosas con él en un momento así y como papás, eso no tiene precio”, dijo Lorena esta mañana.

Consideró a los efectivos de la fuerza que intervinieron como “un grupo humano muy bueno y lo quiero agradecer”.

Aseguró que su hijo “no sabe quiénes eran los que lo atacaron, porque no los conoce. El celular se encontró gracias a los amigos y una aplicación y nuevamente actuó la policía, pero quienes lo tenían no eran los que le pegaron”.