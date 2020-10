Advierte que dos hombres persiguieron en un auto a su hija que logró escapar

A través de las redes sociales, se denunció que una menor de 15 años fue perseguida por un vehículo ocupado por dos hombres mayores, el lunes pasado a plena luz del día y, al llegar a inmediaciones de la Escuela N° 15, uno de ellos intentó bajar, provocando que la adolescente huyera rápidamente hasta perderlos de vista.

Según mencionó la mamá a LU 24, “el lunes pasado, a las 16.30 horas, mi hija, que es una menor de 15 años, fue a retirar una campera a Belgrano al 900, desde mi casa, en Vélez Sarsfield al 600. Fue caminando y cuando volvía antes de llegar a la Escuela N° 15, por calle Sadi Carnot, vio un auto desde el que venían diciéndole cosas, la chiflaron y vio que eran dos adultos grandes de entre 40 y 50 años. El acompañante dice que intentó como bajarse y del susto empezó a correr y se le cayó y rompió el celular. Corrió y, cuando se dio vuelta, ya no los vio más”, relató.

Indicó que el susto fue tremendo “estaba con ataque de nervios. Después me enteré de otra chica, que de hecho es conocida de mi hija, y lo vi en Twitter también. Ella dice que era un auto azul, dedujimos un Peugeot 206 algo así, y que uno era morocho, que fue el que se bajó, mientras que el que maneja es canoso y de barba”, describió.

Según indicó, no realizaron la denuncia correspondiente, “porque uno piensa que no pasa nada. Cuando vimos que la otra chica la hizo, decíamos que debíamos haber ido, pero esta con miedo y tienen terror. Es una locura todo esto”.

