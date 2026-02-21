Madre e hijo heridos. Chocan con un camión en el acceso a Monte Hermoso

Este sábado a las 10:00 se tomó conocimiento de un siniestro vial en la Ruta 3 km 607, a unos 300 metros del cruce con la 78 que conduce a Monte Hermoso.

En el lugar, chocaron un Ford Ka, conducido por una mujer oriunda de Bahía Blanca, identificada como Lucila Raquel Moro de 42 años, la que viajaba con su hijo, menor de edad, y un camión de la empresa EDES, cuyo chofer fue también identificado como Manuel Santamarina, de 26 años, bahiense.

Se investigan las causas de la colisión, pero se presume que el Ford Ka, que iba en sentido Dorrego – Bahía Blanca, retomó la vía nacional y fue chocado por el camión Iveco de la empresa de energía.

A raíz del impacto, Moro presentó fractura de clavícula, y fue trasladada al hospital dorreguense, en tanto el menor fue derivado al Hospital Penna, tras presentar un neumotórax (golpe en el pecho) desde donde se confirmó que se encuentra estable y fuera de peligro, según aporta FM Manantial, en el informe al cual accedió LU 24.

El conductor del camión resultó ileso.

La ruta no fue cortada, sí, se controló el tránsito y actuó la Policía Científica. Interviene la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego para determinar las circunstancias del accidente.

