Maldito monóxido de carbono. Otro muerto en Tres Arroyos

28 agosto, 2025

Una persona joven fue hallada sin vida esta mañana en su casa de Tres Arroyos, ubicada sobre calle Lamadrid casi Domingo Vásquez.

Las primeras informaciones surgieron luego de observarse frente a la vivienda una dotación de bomberos, asistencia pública, policía y efectivos de la Secretaría de Seguridad.

Tras ello se conoció que en el lugar había una persona joven sin vida, intoxicada con monóxido de carbono.

De reconfirmarse sería la tercera víctima fatal de este invierno y por el mismo motivo en Tres Arroyos.

