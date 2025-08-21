Malentendido por robo de moto: despejan al hijo del secretario de Gobierno de Patagones por el robo de una moto

Un episodio judicial involucró al hijo del secretario de Gobierno de Patagones, Joaquín Otero, por el presunto hurto de una moto. Sin embargo, con el avance de la investigación se comprobó que se trató de un malentendido.

Según explicó el abogado defensor, Guillermo Calfín, el caso comenzó cuando un vecino maragato denunció la falta de su motocicleta. “Faltó la moto de su casa y, en el transcurso de la investigación, la persona se dio cuenta de que podían habérsela llevado como parte de una deuda que mantenía”, señaló.

Calfín indicó que, al avanzar la pesquisa, se libró una orden de allanamiento en una chacra vinculada a Joaquín Otero. “Interviene el secretario de Gobierno, Héctor Otero, porque su hijo estaba en Buenos Aires y no podía estar presente. Lo llaman para que abra el lugar. Allí encuentran la moto y, a través de cámaras de seguridad, la policía verifica que la camioneta de mi cliente circulaba con la moto por el centro y otros sectores”, detalló.

Tal como publica el portal Patagones a Diario, el letrado cuestionó la hipótesis de un robo. “No creo que una persona que roba ande paseando con la moto por el centro. Pero supongamos que fuese un robo: eso es lo que quieren instalar políticamente”, afirmó.

Calfín explicó que, tras el allanamiento, la Fiscalía advirtió la confusión y la causa pasó de robo a hurto, un delito menor que no implica violencia. “En estos casos, la Fiscalía promueve un acuerdo entre las partes. Un colega asesoró al denunciante y me derivó el caso. Primero trabajamos en el plano civil, con un reconocimiento de deuda, y luego hubo un desistimiento de la acción penal”, precisó.

El abogado también aclaró que en la denuncia original no se identificaba al supuesto autor. “El denunciante declaró que no sabía quién se había llevado la moto, pero sospechaba de Otero por una deuda pendiente. Él mismo presentó pruebas de que le había ofrecido pagar con una heladera exhibidora, otros elementos de carnicería y la moto”, relató.

Por último, Calfín destacó que un testigo declaró haber estado presente cuando el denunciante le pidió a Otero que se llevara la moto como parte de pago. “De buena fe, reconoció que pudo haberse expresado mal y que por eso Joaquín entendió que debía llevarse la moto. Esa confusión derivó en el cierre del caso mediante desistimiento”, concluyó.

