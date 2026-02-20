Manipularon un paquete-bomba: Cuatro heridos tras explosión en la Escuela de Gendarmería

20 febrero, 2026 68

Pasadas las 13 horas de este viernes un amplio operativo se desplegó tras la explosión que ocurrió en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina cuando personal de la fuerza manipuló una encomienda que permanecía resguardada en el piso 11 desde hacía por lo menos cuatro meses.

Según informaron, la detonación se produjo al abrir el paquete que afectó a cuatro integrantes de la fuerza. Dos de los efectivos sufrieron quemaduras y fueron trasladados al Hospital Argerich, mientras que un tercero recibió asistencia en el lugar y una cuarta víctima debió ser asistida con oxígeno. Todos se encuentran fuera de peligro.

De manera preventiva, se evacuaron a 320 personas: 120 correspondientes al edificio de Paseo Colón 533 y 200 al edificio contiguo de Paseo Colón 525.

En el lugar interviene Policía de la Ciudad, SAME y Bomberos de la Ciudad. También hay personal de la Brigada especial federal de rescate de la Policía Federal Argentina en el edificio, que trabajan en el subsuelo y revisan que no haya más explosivos.

También se supo que además del paquete-bomba que detonó había otras dos encomiendas que decidieron no abrir por precaución, las cuales quedaron a disposición de personal especializado para analizarlos.

fuente y foto: infobae.com

Volver