Mapa del delito bonaerense: Menos causas penales, más estafas y delitos violentos

21 mayo, 2026 0

El último informe estadístico del Ministerio Público bonaerense dice que bajó el volumen general de investigaciones penales preparatorias (IPP), crecieron delitos vinculados a violencia interpersonal, fraudes y conflictividad social. La comparación con 2024 muestra una desaceleración global en la cantidad de expedientes, aunque con focos de preocupación en rubros específicos.

Los delitos contra la propiedad continuaron siendo el núcleo central del delito bonaerense. Representaron 37,5% del total de las causas del fuero criminal y correccional, aunque mostraron una caída de 12,3% interanual.

Uno de los puntos más relevantes del informe es el crecimiento sostenido de las estafas, que consolidan una transformación del delito tradicional hacia modalidades menos violentas, pero de alto impacto económico.

La tendencia confirma que parte del delito migró desde la calle hacia entornos digitales. Aunque robos y hurtos siguen pesando más en volumen, las estafas aparecen como una de las categorías con mayor expansión estructural y con fuerte impacto urbano.

El informe también reflejó aumentos en delitos contra las personas.

Dentro de la comparación 2025/2024, uno de los aumentos más fuertes apareció en el fuero juvenil.

Los homicidios dolosos en grado de tentativa crecieron 25,2%, convirtiéndose en uno de los incrementos más relevantes del año. A nivel general, los homicidios dolosos juveniles subieron 20,5%.

El dato sugiere una mayor conflictividad violenta en segmentos jóvenes, aun cuando el total de expedientes juveniles se redujo.

Otro eje que mostró crecimiento fue el de delitos contra la libertad.

Algunos departamentos mostraron caídas importantes en causas iniciadas, como La Matanza (-12%), Junín (-9,4%), La Plata (-9%) y Bahía Blanca y Necochea (-8,2%).

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