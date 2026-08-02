Mar del Plata: Buscaba trabajo y la encontraron muerta en la playa

2 agosto, 2026 0

La búsqueda de Juana Mailén Antonich, de 25 años y madre de dos nenas, terminó de la peor manera en Mar del Plata. La joven había salido de su casa tras recibir una supuesta propuesta de trabajo y su hermano la encontró muerta en una playa del sur de la ciudad, oculta debajo de un contenedor y envuelta en una sábana.

Según reconstruyó la familia, fue contactada a través de Facebook por alguien que le ofreció una entrevista laboral en un balneario de la zona de Punta Mogotes. Le pidieron una foto para gestionar un carnet y le indicaron que debía presentarse en el llamado “Balneario Punta Mogotes Cero”, un lugar que no existe. Un remisero la pasó a buscar y, según el relato de su madre, al llegar la esperaban tres hombres más.

Al perder contacto con Juana, sus familiares realizaron una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 16.

Horas después, la familia y una amiga accedieron a la cuenta de Facebook de Juana y encontraron la última conversación con la persona que la citó. A partir de esa pista, comenzaron a reconstruir los movimientos de la joven, según informó el portal 0223.

La investigación los llevó hasta una playa de la zona sur, donde testigos observaron movimientos sospechosos. Finalmente, fue el hermano de Juana quien encontró el cuerpo, envuelto en una sábana y oculto bajo un contenedor.

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