Mar del Plata: El ex concejal hijo del ex intendente Arroyo a los tiros para perseguir a un menor

Un confuso episodio policial se produjo este sábado, en el barrio Bernardino Rivadavia de Mar del Plata, y tuvo como protagonista al ex concejal Guillermo Arroyo, a su vez hijo del intendente Daniel Arroyo, predecesor de quien hoy conduce los destinos de la “Ciudad Feliz”, Guillermo Montenegro, ambos de Juntos Por el Cambio.



Arroyo Jr. disparó con un arma para poner en fuga a un menor de 15 años que supuestamente estaba por ingresar a la casa de su madre, según pudo saberse en medios marplatenses como el diario La Capital, fuente de esta noticia.

“A pesar del hermetismo de la policía de Mar del Plata una vez que La Capital conoció el hecho, pudo saberse que todo ocurrió comenzó pasadas las 20 en Neuquén al 3100 donde el hijo del ex intendente Carlos Arroyo habría ido a visitar a su madre. En ese momento se habría iniciado una persecución entre el ex concejal y dos jóvenes. Lo que estas dos personas hicieron para provocar la reacción de Arroyo se desconoce, ya que por un lado se los definió como presuntos ladrones y por el otro solo se mencionó que eran dos menores que molestaban a la mujer. Lo cierto es que Arroyo tomó un arma de su propiedad y efectuó al menos un disparo, lo que alertó a algunos vecinos. Poco después un patrullero del Comando llegó hasta Don Bosco al 2900 donde estaba Arroyo y había un menor de 15 años en el piso”, cita el medio.

“En esos momentos Arroyo habría explicado la situación asegurando que su madre lo había llamado para que fuera a la casa porque creía que le estaba entrando gente y que el adolescente era uno de los supuestos intrusos. Arroyo se negó a que los policías le requisaran su automóvil y no entregó el arma que dijo haber empleado. De allí todos los involucrados fueron a la comisaría cuarta donde se terminaron labrando actas pero solo por el delito de robo agravado por efracción contra el menor, quien no quedó aprehendido en razón de su edad no punible. Tampoco se infraccionó a Arroyo por el uso del arma en un espacio público” afirma la hoja marplatense.

