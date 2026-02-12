Mar del Plata: fue a ver una obra, se descompensó y murió en el teatro

Una mujer de 80 años falleció este miércoles por la noche luego de descompensarse en un teatro céntrico marplatense en plena función, lo que generó estupor entre los presentes.

El hecho sucedió pasadas las 22 en el teatro Olympia, ubicado en Rivadavia al 2300, donde la mujer disfrutaba de una obra de teatro de la cartelera veraniega.

Luego de que se descompensara, el personal se comunicó con la empresa privada Cardio para solicitar una ambulancia.

“Hubo una enorme demora y tuvo que asistir una unidad del servicio de emergencias médicas SAME al rescate ante la ausencia del privado, aunque no les correspondía”, agregaron.

De acuerdo con la información, cuando arribó al lugar el personal, la mujer ya había fallecido y no pudo ser reanimada.

Aún se desconoce lo que desató la descompensación, aunque se confirmó que se trata de una muerte natural.

Fuente: 0223.

