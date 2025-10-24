Mar del Plata: roban a jubilados, los persiguió la policía y fueron presos

24 octubre, 2025 520

Cuatro delincuentes fueron detenidos este jueves en medio de una persecución que se inició luego de que asaltaran a una pareja de jubilados en su casa del barrio Peralta Ramos Oeste y les sustrajeran 9 mil dólares y joyas.

Los ladrones sorprendieron a las víctimas cuando abrieron una puerta de acceso a su vivienda en plena mañana y maniataron a los moradores con cables para luego revisar el mobiliario.

Según publica el sitio web lacapitalmdp.com, tras consultar fuentes del caso, los asaltantes se hicieron de dinero en efectivo en pesos y dólares, además de joyas y otros elementos de valor y huyeron en un Fiat Siena negro.

El testimonio de un vecino fue fundamental para los pesquisas, ya que llamó inmediatamente al 911, dando comienzo a la búsqueda del Siena, el que fue visto en inmediaciones de la casa robada, comenzando ahí la persecución.

En un momento, uno de los delincuentes intentó escaparse a pie, pero fue detenido, en el cruce de Camusso y Ortiz de Zárate, y los demás cayeron a dos cuadras de ahí.

En su poder, los efectivos de la comisaría 16ª, con jurisdicción en la zona encontraron un escaso monto de dinero en efectivo en pesos, 9 mil dólares y joyas.

El auto en el que se movilizaban tenía pedido de secuestro activo, se indicó luego de la aprehensión.

Se dio intervención a la fiscalía de turno, a cargo de los fiscales Baqueiro y Moyano.

Volver