Mar del Plata: roban a un abogado, se pelean por el botín y terminan presos

18 agosto, 2025

La recorrida que el personal del Comando de Patrullas de Mar del Plata hacía el domingo a la mañana en el centro de esa ciudad terminó con la aprehensión de dos sujetos, de 21 y 24 años, que discutían en plena calle por el reparto de los elementos que habían robado en una oficina de abogados en cercanías de San Martín y La Rioja, donde fueron descubiertos por los uniformados. robaron una oficina ubicada en la zona: ambos discutían en la calle por el reparto del botín.

Los malvivientes llevaban un microondas, un climatizador, una aspiradora, un anafe, un carrito de metal, pendrives, varios elementos de escritorio y dos cámaras portátiles cuyo origen no pudieron precisar.

Tras realizar un relevamiento en la zona, constataron que a escasos metros habían violentado la oficina de un abogado que llegó al lugar y reconoció los elementos como propios.

En el marco de las actuaciones ordenadas por el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús, personal de Policía Científica levantó rastros en la oficina y estableció que las huellas de zapatillas halladas coincidían con las que tenía el más joven de los imputados.

Al identificarlos confirmaron que ambos registraban varios procesos penales previos a los que sumaron una nueva causa por encubrimiento. Los dos quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.

