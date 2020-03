Mar del Plata: Una mujer murió al caer de un séptimo piso e investigan si la empujó un hombre

2 marzo, 2020 Leido: 113

Una mujer de aproximadamente 25 años murió esta mañana al caer desde un séptimo piso de un edificio en Mar del Plata y la policía detuvo a un hombre que estaba junto a ella.

El fiscal Fernando Castro trabajó desde la mañana en un edificio de la zona de Luro y Salta para intentar resolver un caso que en un principio se asemejó a un suicidio pero que con el correr de los minutos y al revelarse algunas circunstancias se orientó hacia un femicidio.

“No tenemos siquiera la identidad de la joven porque todo es muy reciente”, indicó Castro al contactarse con la prensa.

De acuerdo a los dichos del propio fiscal, la mujer de aproximadamente 25 años y un hombre de 50 estaban juntos en el departamento cuando se produjo el desenlace. La joven cayó hacia una terraza externa ubicada a solo 3 metros de la vereda, con sus ropas colocadas, y murió de manera instantánea.

El estruendo alertó a los vecinos que llamaron a la policía y hasta ese momento desconocían la presencia del hombre, aunque poco después al llegar personal de la Comisaría Primera y del Comando de Patrullas lo sorprendieron atrapado dentro del departamento del séptimo piso. El hombre de 50 años intentaba salir pero al no tener llave no podía hacerlo.

Los policías al encontrarse con esa situación (ruidos desde el interior del inmueble) rompieron la puerta y dieron con el hombre, el que presentaba inconfundibles signos de haber mantenido una pelea. Minutos después, ya con la presencia del fiscal Castro, el hombre dio su identidad y dijo que había conocido a la mujer el día anterior en el bingo de la avenida Independencia. También que lo que había pasado era que “se volvió loca y se tiró”.

La investigación inicial arrojó datos que justifican la detención preventiva de este hombre de 50 años, como las lesiones que se veían en su cuerpo (rasguños, mordidas), su presencia en el lugar y algunos elementos surgidos de la inspección ocular del cadáver. Es que la mujer tenía un pantalón enroscado en el cuello y algunas heridas en sus brazos que no se correspondían con la caída.

El detenido es oriundo de Capital Federal y el 8 de febrero pasado había sido acusado de un robo, también en jurisdicción de la Comisaría Primera.

Respecto a la víctima, no se conocieron demasiados datos. Tan solo que había alquilado el departamento en enero, por un lapso de 24 meses, y que había hecho la operación a través de una inmobiliaria. Los investigadores buscarán identificarla con la documentación que surja de ese contrato.

En las próximas horas se llevará a cabo la operación de autopsia por parte del cuerpo Forense de la Policía Científica.

Fuente: La Capital de Mar del Plata

Volver