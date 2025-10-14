“Marcas truchas”: Operativos en Bahía Blanca

En el marco de una investigación conjunta entre la Policía Federal Argentina, con asiento en Bahía Blanca y la Dirección Regional Aduanera Río Colorado, se realizaron al menos 24 allanamientos simultáneos, por orden del Juzgado Federal Nº 1 local, a cargo del Dr. Walter López Da Silva.

Uno de los procedimientos se llevó adelante en calles San Lorenzo y Remedios de Escalada, donde funciona un comercio de indumentaria, realizado en el marco de una causa que investiga una posible red de contrabando y violaciones a la Ley de Marcas, vinculada a la venta de productos importados a bajo costo y evadiendo responsabilidades tanto aduaneras como impositivas.

De acuerdo con las fuentes consultadas, 13 de los procedimientos se están llevando a cabo en la ciudad de Bahía Blanca, y los restantes en las provincias de Salta y Misiones.

