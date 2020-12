Marcelo Goñi compartió su balance del año 2020 y se refirió al conflicto portuario

23 diciembre, 2020 Leido: 20

Marcelo Goñi, referente de El Agropecuario, realizó un balance del año en torno a la actividad desarrollada por la empresa, que entre otros logros sumó la Veterinaria para Pequeños Animales en las remozadas instalaciones sobre la calle Suipacha.

También destacó la realización de ensayos con materiales de Bioceres, “que todavía no hemos evaluado los resultados pero es visible su buen aspecto. Este año hicimos un ensayo con una soja de Bioceres con resistencia a sequía, aun no habilitada para el mercado, que sembramos en tres campos diferentes y viene con buenos antecedentes, de manera que esperamos que su comportamiento sea bueno”.

En otro orden de cosas, se refirió al funcionamiento de los puertos, afectados por una medida de fuerza que, consideró, “llama la atención que se haya prolongado por tantos días; uno se termina acostumbrando a que pasen estas cosas raras, lo habitual es que haya conflictos pero no por tantos días. El perjuicio económico lo sufre el país, que necesita exportar y que ingresen dólares, y esto lo está paralizando mal. El único puerto de la zona que está funcionando es Necochea, en Bahía Blanca está paralizado y en Rosario también”, describió.

Finalmente, Goñi compartió un saludo con sus clientes y amigos y reflexionó en torno al coronavirus, “que le costó la vida a mi papá y a mucha gente, así que esperamos un nuevo año con otra energía y mejor para todos”.

Volver